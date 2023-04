Boruto: un potere divino e onnipotente riscrive la storia di Kawaki

Kawaki ha scelto la strada dell'oscurità e dopo aver relegato il Settimo Hokage e sua moglie in un'altra dimensione si è mosso verso Boruto con l'intento di ucciderlo. Quello che accade nel capitolo 79 di Boruto ha tuttavia dell'incredibile. La storia dei due protagonisti viene riscritta e invertita.

In Boruto 78 l'Uzumaki ha rimediato la cicatrice all'occhio che contraddistingue il design mostrato nel flash-forward iniziale. Per il figlio di Naruto è solamente l'inizio della fine. La profezia di Momoshiki Otsutsuki si è avverata, Boruto ha perso tutto.

Il capitolo 79 di Boruto comincia con i ninja di Konoha che formano una squadra di ricerca per inseguire Kawaki, il quale ha tuttavia fatto perdere le sue tracce sfruttando i poteri del Karma di Isshiki Otsutsuki. Grazie alla sua onniscienza, Eida è l'unica che conosce la posizione di Kawaki e subito parte alla sua volta lasciando indietro suo fratello Daemon.

Shikamaru viene contattato da Amado, il quale supplica di non uccidere Kawaki. Attraverso le sue capacità scientifiche, potrebbe far rispondere Kawaki ai suoi comandi vocali, esattamente come avvenuto già per Delta. Shikamaru questa volta rifiuta la proposta dello scienziato.

Eida raggiunge infine Kawaki, affermando di essere dalla sua parte. Il ragazzo è disperato e confessa unicamente di voler proteggere il Settimo Hokage. Boruto è il figlio di Naruto, suo fratello, e nessuno a Konoha sarebbe disposto a macchiarsi di un così grave crimine. Tuttavia, se Boruto fosse un forestiero sconosciuto proprio come lo è lui, a nessuno importerebbe della sua morte. Sentito questo desiderio, Eida mostra la sua vera capacità.

Con un lampo nel cielo, Eida utilizza tutto il suo potere per riscrivere la storia del mondo ninja. Improvvisamente tutti sono convinti del fatto che Boruto sia un ricercato che si è macchiato dell'omicidio del Settimo Hokage e che Kawaki sia il figlio di sangue di Naruto Uzumaki. Le storie dei due ragazzi sono state invertite attraverso il potere onnipotente e divino di Eida che deriva dagli Shinjutsu di Shibai Otsutsuki. Mentre Momoshiki illustra la situazione al suo ospite, Boruto viene attaccato da Mitsuki Sage Mode.