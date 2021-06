Boruto: la preoccupazione di Sai nella sinossi dell'episodio 202

Dopo l'assalto di Delta, sconfitta dal Settimo Hokage in persona, sembra che l'Organizzazione Kara stia per tornare in azione. Sai, infatti, pare aver interpretato i dati recuperati da Konohamaru nel dirigibile che trasportava il Recipiente e aver scoperto preoccupanti informazioni sul gruppo criminale. Ecco la sinossi dell'episodio 202 di Boruto.

In seguito alla battaglia con l'Interna di Kara, Naruto si è dovuto occupare dell'allenamento di Kawaki, che in segno di rispetto e fiducia nei confronti dell'Hokage ha deciso d'imparare le basi del chakra e dell'arte ninja. Il rapporto tra i due si è fatto ancora più saldo quando il giovane ragazzo ha conosciuto Kurama, il quale gli ha raccontato del difficile passato che ha dovuto affrontare l'eroe di Konoha.

Questa calma apparente sta però per precipitare. Sai Yamanaka è riuscito finalmente a scoprire alcune informazioni sui Kara. Intitolato "Un'organizzazione religiosa" e trasmesso il 6 giugno su Crunchyroll, ecco la sinossi dell'episodio 202 dell'anime pubblicata da Animedia Magazine.

"Il direttore dell'ANBU, Sai, è preoccupato per alcune informazioni acquisite dai dati riportati da Konohamaru. E così, Sai chiede a Sasuke di occuparsene e di recarsi immediatamente sul luogo dello schianto del dirigibile sfruttando il suo ninjutsu spazio-tempo. Nel frattempo, qualcuno sta utilizzando dei poteri incredibili. Davanti agli occhi di tutti, una persona gravemente malata è stata salvata da uno degli Interni di Kara, Boro. Raccogliendo tutte le persone nei dintorni, Boro afferma di poter rendere tutti felici".

Che cosa scoprirà Sasuke e qual è il vero obiettivo di Boro?