Boruto si prepara a un elettrizzante debutto nelle prossime puntate dell'anime

Se c'è una cosa che abbiamo imparato nei tanti anni di serializzazione di Naruto è come Kishimoto abbia un talento piuttosto spiccato nel creare antagonisti. Basti pensare a Zabusa o Orochimaru, per citare i primi comparsi, o a ognuno dei membri dell'affascinate Organizzazione Alba la quale, per molto tempo, ha incuriosito ed elettrizzato i fan.

Ebbene, chi ha letto il manga lo sa abbastanza bene, anche la serie sequel, Boruto: Naruto Next Generations, non è da meno. Se nell'anime, per il momento, con il nuovo arco narrativo l'unico nemico introdotto sono i membri della Banda Mujina, ciò che ancora dev'essere rivelato sono i veri villain dell'intera saga, quelli che nella controparte cartacea con il tempo abbiamo imparato a conoscere, tra un combattimento e l'altro. Stiamo parlando di un'altra organizzazione stile Alba, ma dalla natura molto diversa e che risponde al nome di Kara.

Anche per chi segue il manga, non si sa ancora nulla sull'origine dell'organizzazione e neanche su tutti i suoi membri. Alcune cose sono state svelate, ma siamo sicuri che sia soltanto la punta dell'iceberg e che sotto la superficie del mare ci sia ancora tanto da dire e da raccontare.

Ebbene, se stai seguendo solo l'anime, allora sappi che anche per te è arrivato il momento di fare la conoscenza di questa nuova minaccia. Questo perché le prime apparizioni dell'organizzazione si hanno proprio durante quest'arco narrativo, subito dopo che Boruto se la vedrà con il capo dei Banditi Mujina: Shojoji.

L'arrivo di Kara, dunque, non è più così lontano e, tra non molto, faremo la conoscenza di uno dei membri più enigmatici e intorno al quale sono state erette teorie e domande: il mascherato uomo dai capelli grigi Kashin Koji. Se segui il manga sai bene di chi stiamo parlando e siamo sicuri sarai più che elettrizzato, proprio come noi, di assistere finalmente al suo debutto nell'anime.

Cosa ne pensi di Kara e dell'introduzione che l'anime si sta, finalmente, preparando a fare? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

