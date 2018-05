Boruto ha preso una decisione sbagliata che darà il via a una trama più ampia nell'anime

Boruto: Naruto Next Generations ha recentemente dato il via alla sua versione degli esami dei chunin, e i fan sono particolarmente entusiasti della cosa, dato che l'anime sta adattando un arco narrativo principale dal manga e di Boruto: Naruto the Movie.

Nell'ultimo episodio della serie, un personaggio ha preso una decisione e ha usato uno strumento che ha infranto le regole degli esami di chunin. Questa piccola decisione è il primo passo verso una trama più ampia. Nell'episodio 57 della serie, Boruto e il Team 7 hanno iniziano il secondo round degli esami di chunin in cui hanno dovuto catturare la bandiera di una squadra nemica mentre difendevano la propria.

Boruto ha difeso le bandiere della sua squadra dal trio Nebbia, ma nella lotta è stato travolto dalle loro ingannevoli tattiche di clonazione. Rifiutandosi di perdere, Boruto ha usato lo strumento ninja che Katasuke gli ha dato e rapidamente ha evocato una potente combinazione jutsu di acqua e fulmine che ha spazzato via gli avversari.

Per ora, l'azione di Boruto sembra una cosa da nulla, ma i fan sanno dove porterà questa decisione. Il prossimo sviluppo della vicenda sarà un po' più severo e arriverà durante i round uno contro uno degli esami dei chunin, ma nell'anime di Boruto, il nostro protagonista potrebbe ricevere un punizione più dura del previsto, dato che l'arco narrativo sarà leggermente più lungo rispetto al manga, permettendo l'approfondimento di determinati eventi.

Boruto tornerà il 17 Maggio.