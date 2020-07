Boruto: presto scopriremo la triste verità sul personaggio di Koji?

Nonostante Naruto sia diventato Hokage, e debba quindi mantenere una certa diplomazia nei confronti degli altri paesi, è molto probabile che il ninja provi ancora un forte rancore per Amegakure, il Villaggio della Pioggia, apparso nell'episodio 157 dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations .

Perché Naruto dovrebbe nutrire certi sentimenti nei confronti del Villaggio della Pioggia? Perché è proprio qui che il suo maestro Jiraiya è stato brutalmente ucciso da Pain. Attualmente si presenta come un luogo pacifico ma molto povero.

L'episodio ci mostra l'arrivo di Sasuke e Sai nei pressi del villaggio, in seguito alla cattura di Shojoji. La città si trova in condizioni pessime, ma l'ultimo degli Uchiha viene sorpreso dalla quantità di fabbriche, equipaggiamenti particolari e attrezzi, totalmente diversi, e più avanzati, rispetto a quelli di Konoha. E sembra che le varie strutture non si limitino a produrre cose essenziali.

Questa asserzione viene convalidata da Jigen. Il leader dell'organizzazione Kara infatti ha spiegato avrebbero dovuto distruggere il laboratorio per tenerlo segreto. È stata questa frase a far scattare qualcosa nelle menti dei fan. Infatti, anche se non viene specificato quali siano gli esperimenti condotti lì, è plausibile pensare che sia stato il luogo dove Amado è riuscito a creare Koji Kashin, clone di Jiraiya.

Al momento della morte, il corpo di Jiraiya è rimasto nel Villaggio della Pioggia, e Amado avrebbe potuto facilmente recuperare il DNA dal suo corpo per poi procedere alla clonazione. Ricordiamo che l'anime di Boruto ci ha presentato un membro inedito della Kara, e che il manga è attualmente al capitolo 48.