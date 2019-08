Boruto: presto vedremo un team up tra Temari e Shikadai

Un fan della serie di Boruto ha rivelato una scan dell'episodio 123, in cui sembra che vedremo una squadra speciale formata da Temari e suo figlio Shikadai. Leggiamo insieme i dettagli.

Boruto: Naruto Next Generations ha sicuramente presentato numerose coppie stravaganti, discostandosi a volte da quanto presentato nella serie originale di Naruto, tuttavia Shikamaru e Temari sono sempre sembrati molto uniti. Con l'intervento della coppia per salvare Sasuke dalla presa di Orochimaru, e dopo lo scontro che era avvenuto tra i due durante l'esame per diventare Chunin, i fan hanno impiegato poco tempo ad immaginarli insieme.

Nella serie di Boruto, infatti i due sono sposati e hanno un figlio chiamato Shikadai. Sembra inoltre che tra non molto vedremo il giovane ninja collaborare con Temari stessa.

L'utente Boruto4life ha condiviso tramite il suo account Twitter una scan che mostra dei dettagli riguardanti il 123esimo episodio. Come potete vedere nel post in fondo alla pagina, non solo è presente Shikadai al centro dell'immagine, ma sembra anche che, stando alle parole dell'utente, Urashiki, che ha da poco rivelato il suo nuovo piano, si libererà dal sigillo.

Come già successo in precedenza nel mondo di Boruto, Shikadai ha ereditato le tecniche ninjutsu di entrambi i genitori. Come sua madre ha l'abilità di manipolare il vento e come suo padre quella di controllare l'ombra. Ciò lo rende un avversario particolarmente pericoloso. Oltre a quanto detto Shikadai ha mostrato di essere un abile calcolatore, in grado di elaborare strategie che hanno condotto il suo team alla vittoria in molte occasioni.

Questo team up sembra perfetto per le circostanze in cui si trovano i ninja di Konoha, e il mondo, afflitti dal clan Otsutsuki, un gruppo di esseri celestiali che hanno avuto un ruolo molto rilevante nella parte finale della serie di Naruto Shippuden. Attraversando le dimensioni per trovare più ki da aggiungere al loro, hanno viaggiato per sfidare Naruto e gli altri ninja del villaggio della Foglia. Ora sono tornati e hanno già messo in difficoltà Gaara, Kazekage del villaggio della Sabbia.