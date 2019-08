Boruto: la preview dell'episodio 122 mostra uno scontro con protagonista Kankuro

La preview dell'episodio 122 di Boruto: Naruto Next Generations ha mostrato lo scontro che Kankuro ingaggerà con dei nemici per far proseguire Boruto verso il villaggio della Foglia.

La serie di Boruto: Naruto Next Generations ha dato il via da poco ad un nuovo arco narrativo, concentrato sul cercoterio ad una coda Shukaku. Urashiki Otsutsuki ha fatto il suo ritorno nella serie, affermando quali siano le sue vere intenzioni, e mettendo in difficoltà Sasuke, il quale è stato mandato altrove, almeno per ora, e Gaara, rimasto l’unico a poter contrastare i poteri di Urashiki. A Boruto e Kankuro è stata affidata la missione di portare Shukaku al villaggio della Foglia, per essere protetto da Naruto.

La fine dell’ultimo episodio ci ha lasciati con Kankuro alla prese con un gruppo di fantocci che stavano minacciano lui e Boruto. Uno scontro che mostrerà, in base a quanto annunciato, le abilità e le tecniche di Kankuro, che farà sicuramente ricorso alle sue marionette.

Il titolo dell’episodio 122, “La battaglia delle marionette”, non fa che sottolineare quanto annunciato e dalla preview Boruto sembra preoccupato delle sorti dello scontro. Ma come Shinki sa, Kankuro è un abile combattente e ha una totale padronanza delle tecniche con le marionette, che abbiamo potuto osservare già in precedenza.

Si è visto tuttavia che Sasuke e Gaara non hanno potuto fare molto contro i fantocci nemici, quindi Kankuro è in una situazione difficile. Ma se c’è qualcuno in grado di capire il punto debole delle marionette è proprio lui. Una delle premesse iniziali della serie, era vedere come i personaggi originali fossero cresciuti nel corso degli anni, e forse questo arco narrativo presenterà diverse occasioni in cui potremmo vedere il ritorno di vecchi personaggi come Kankuro.