Boruto: la preview dell'episodio 171 anticipa il ritorno di una grande sfida

Gli ultimi episodi della serie Boruto: Naruto Next Generations hanno avuto importanti conseguenze per i ninja del Team 7. Mentre Mitsuki si trova in gravi condizioni fisiche dopo lo scontro con Deepa, Sarada e Boruto hanno intrapreso degli allenamenti speciali ottenendo ottimi risultati, come mostrato nella preview dell'episodio 171.

Dal titolo "I risultati dell'allenamento" la puntata in questione sarà incentrata sulle nuove abilità che i due giovani genin, dopo gli insegnamenti di Sasuke e Kakashi, sono ora in grado di fare. Il video che trovate in fondo alla pagina si apre con la partecipazione di Sakura all'allenamento di sua figlia, che riesce facilmente a cogliere di sorpresa la madre e a preparare una Tecnica del Fuoco, peculiare del clan Uchiha.

In una breve sequenza vediamo poi Orochimaru di fronte a delle capsule, dove si trova sicuramente Mitsuki. Sappiamo infatti che il Sannin dovrà trovare degli organi sostitutivi per suo figlio, viste le condizioni di quest'ultimo dopo l'attivazione della Modalità Eremitica contro Deepa, per poter salvare i suoi compagni. La scena che però ha sorpreso di più è stato vedere Boruto affrontare Shojoji, capo dei Banditi Mujina.

Nelle rapide immagini mostrate il protagonista non ha esitato ad utilizzare il nuovo Rasengan sviluppato durante l'allenamento, caratterizzato dal colore verde. Un fan ha creato una clip per mostrare la morte di Sasuke, e vi ricordiamo che presto tornerà un personaggio nella serie.