Boruto: i primi passi di Kawaki verso un futuro oscuro

Nei recenti capitoli della serie Boruto, Kawaki ha dimostrato un comportamento malvagio e negativo, che siano i suoi primi passi verso la distruzione del Villaggio della Foglia?

Boruto: Naruto Next Generations ha inzialmente portato i fan a seguire la serie grazie ad un flash forward verso un futuro desolato in cui un Boruto adulto doveva affrontare un Kawaki adulto nelle rovine del Villaggio della Foglia. I fan sono stati ansiosi sin dall’inizio nel vedere come il sequel sarebbe arrivato a quel momento e i pezzi hanno cominciato ad unirsi da quanto Kawaki è stato introdotto nei capitoli del manga, nei quali si allena per controllare meglio i poteri del segno Karma che condivide con Boruto.

L’ultimo capitolo della serie ha posto le basi per la scena futura già svelata mostrando il primo passo di Kawaki verso il lato oscuro. Perché sembra che il potere del marchio Karma sia in grado di scatenare le sue attitudini più negative, come già successo nel capitolo 36 contro Jigen.

Il recente arco narrativo che si è concentrato su Kawaki ha visto quest’ultimo diventare moto più amico di Boruto e della sua famiglia, visto che Naruto decide di prenderlo sotto la sua ala e comincia ad allenarlo nell’uso del ninjutsu. Con l’allenamento di Kawaki, sembra che la sua padronanza del segno lo stia portando sempre più vicino al momento tanto atteso dai fan.

L’indicatore più grande della sua nuova trasformazione Karma, è il potere crescente del suo marchio. Inoltre Kawaki sta mostrando sempre più odio nei confroti di Jigen, che ha ammesso di star facendo del suo meglio per salvarlo dall’essere usato dagli altri ninja. Nonostante queste parole il rispetto che Kawaki nutre nei confronti dell’Hokage è ancora molto profondo, ma probabilmente Jigen lo porterà sulla strada sbagliata.

Un altro indizio riguardante il cambiamento di Kawaki è la conversazione tra Shikadai e Inojin, avvenuta in precedenza nello stesso capitolo, nella quale viene confermata l’ammirazione per Kawaki ma anche il timore che sia una spia nemica. Tutte queste piccole tessere si stanno unendo per formare quello che sarà colui che distruggerà il Villaggio della Foglia.