Boruto: il primo numero di Jump Giga del 2018 conterrà un omaggio a Naruto!

Il profilo ufficialedi Boruto: Naruto Next Generations , manga sequel spin-off dell'opera di, ha rilasciato in queste ultime ore online la cover ufficiale del primo numero didella Shueisha del 2018, che vedrà in copertina proprio il figlio del 7° Hokage.

Insieme alla cover è inoltre stato rivelato l'omaggio a Naruto che verrà regalato nel numero. La rivista al suo interno conterrà infatti un poster speciale del manga originale del sensei Kishimoto, una rivisitazione della copertina del secondo volume del manga con i protagonisti in età adulta, e cioé Naruto, Sasuke e Sakura. Potete vedere l'immagine in calce alla notizia.



In aggiunta, sempre nel numero 1 del 2018, il magazine giapponese ha annuciato una collaborazione proprio tra il Boruto di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi e un'altra serie della rivista, We Never Learn di Taishi Tsutsui. Nella sostanza questo si traduce in un ulteriore poster che vede le ragazze del secondo manga come delle kunoichi del Villaggio della Foglia.



Vi ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations è adesso edito anche in Italia da Panini Comics, anche se al momento è disponibile nelle fumetterie solo il primo volume dell'opera. Il secondo numero verrà invece pubblicato già il prossimo 7 dicembre.