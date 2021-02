Boruto: la principessa Kaguya Otsutsuki omaggiata con uno splendido cosplay

Presentata come uno dei nemici finali della serie Naruto: Shippuden, la principessa Kaguya Otsutsuki oltre a porre i ninja di Konoha di fronte all'ennesima grande sfida, ha stabilito le basi per l'apparizione di alcuni dei personaggi più importanti del sequel Boruto, basti pensare a Momoshiki e Isshiki del clan Otsutsuki.

Presentata come un villain diverso dal solito, Kaguya col suo arrivo da un'altra dimensione ha inserito all'interno del mondo creato da Masashi Kishimoto un nuovo insieme di minacce, rappresentato dai suoi discendenti, i quali arriveranno sulla Terra proprio per recuperare il suo, potentissimo, chakra. Si tratta di un personaggio etereo, che l'appassionata @kleinerpixel è riuscita a rappresentare in maniera perfetta nel magnifico cosplay che potete trovare in calce alla notizia.

Omaggiando la principessa del clan, la fan è riuscita a ricreare molto fedelmente il design originale, con tanto di Rinnesharingan posto in verticale sulla fronte, elemento che sottolinea la sua fisionomia aliena e le sue incredibili e sconfinate capacità in quanto progenitrice di tutto il chakra, le due corna sopra gli occhi, e naturalmente la carnagione molto pallida, tratto distintivo di tutti gli Otsutsuki. Cosa ne pensate di questo particolare omaggio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che nell'episodio 189 Boruto e il Team 7 incontreranno Kawaki, e vi lasciamo ad una clip fanmade che mostra Konohamaru contro Koji.