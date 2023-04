Boruto, programmata una lunga pausa per il manga: ecco quando torna la serie di Kishimoto

Non arrivano buone notizie per i fan. A distanza di qualche settimana dalla decisione di Studio Pierrot di sospendere la serializzazione dell'anime di Boruto, arriva la notizia che anche per il manga omonimo toccherà la stessa sorte. La serie di Masashi Kishimoto si prepara a salutare i fan. Il manga di Boruto entrerà in una lunga pausa.

Proprio sul più bello, quando l'opera aveva catturato l'attenzione della community, arriva un duro colpo. La serie manga di Boruto: Naruto Next Generations verrà messa in pausa, esattamente come accaduto per l'anime solamente qualche tempo fa.

La notizia arriva in concomitanza con gli spoiler del capitolo 80 di Boruto, in arrivo il 20 aprile 2023 su MangaPlus. Dopo la pubblicazione, ufficialmente la serie entrerà in pausa. Non sarà una pausa breve di un solito mese, come saltuariamente accade. Il manga di Boruto resterà in pausa per tre mesi e non tornerà prima del mese di agosto.

La causa di questo stop è, come per l'adattamento di Studio Pierrot, da ricondursi alle celebrazioni per il 20° anniversario di Naruto. Masashi Kishimoto aveva promesso di realizzare un manga-spin off sul vincitore del sondaggio Narutop99. L'autore ha dunque per forza di cose dovuto sospendere il lavoro per Boruto per concentrarsi sul nuovo manga prequel di Minato Namikaze.