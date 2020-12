Boruto: il promo dell'episodio 181 offre uno sguardo ravvicinato su Kawaki

L'annuale edizione del Jump Festa ha portato numerose informazioni sul nuovo arco narrativo in arrivo sull'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Come evidenziato anche dal promo del prossimo episodio, grande protagonista del "The Vessel Arc" sarà Kawaki, uno dei membri dell'Organizzazione Kara.

Dopo lo scontro tra il Team 7 e Deepa e Victor dell'Organizzazione Kara, il Villaggio della Foglia è stato messo sotto allerta dal Settimo Hokage. Ma basterà la squadra di vigilanza sensoriale posta all'ingresso di Konoha per fermare i loschi piani del gruppo criminale?

Come già anticipato, l'episodio 181 di Boruto coprirà gli eventi del capitolo 16 del manga. Grande protagonista del nuovo arco narrativo sarà Kawaki, colui che è stato indicato come prescelto per diventare il recipiente degli Otsutsuki.

Il promo della prossima puntata di Boruto, condiviso su Twitter dall'utente Abdul S17, offre uno sguardo ravvicinato su Jigen, leader di Kara, offrendo al contempo alcuni indizi sul background di Kawaki. L'organizzazione criminale ha perso il suo recipiente, ma il piano prevedeva già questo intoppo. Recuperare Kawaki è l'attuale obiettivo primario dei misteriosi antagonisti della Foglia. Cosa ne pensate di questo imminente debutto? Sconvolgerà la serie? Nel frattempo, Sarada e Chocho ci augurano buone feste in questa illustrazione natalizia di Boruto.