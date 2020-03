Boruto è finalmente pronto per adattare il manga? Le anteprime sembrano dire di sì

Nei volumi 3 e 4 di Boruto: Naruto Next Generations andò in scena l'arco dei banditi Mujina. Con una durata complessiva di cinque capitoli, si pensava che anche l'anime, come annunciato durante la Jump Festa 2020, avrebbe narrato queste storie. Finora non è stato così, dato che lo Studio Pierrot ha preparato altri episodi filler.

Tuttavia qualcosa sembra stia per cambiare. Le anteprime di Boruto: Naruto Next Generations presenti su Weekly Shonen Jump numero 15 stupiscono i fan per i personaggi che vengono presentati. Infatti sembra essere vicina la conclusione dell'arco del Castello Hozuki e quindi tocca passare a una nuova fase che si concentrerà sulla storia raccontata nel manga.

Come potete vedere in calce, le pagine della rivista mostrano diversi nuovi personaggi per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ma questi sono gli individui che hanno fatto da protagonisti all'arco dei Banditi Mujina nel manga. Nella prima pagina del tweet vediamo il giovane Tento Madoka e, sempre nella stessa pagina, sono presenti altri tre personaggi tra cui il maggiordomo di Tento, il padre e Shojoji. Quest'ultimo è un criminale e capo dei Banditi Mujina.

Boruto: Naruto Next Generations farà quindi felici i fan presentando la prima storia non originale dai tempi dello scontro con Momoshiki Otsutsuki. I restanti episodi dell'arco dei Banditi Mujina si concentreranno quindi sugli eventi scritti da Ukyo Kodachi, concludendo un'interminabile sequenza di puntate filler.