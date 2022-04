Boruto è pronto a scatenare la potenza del Karma nel promo dell'episodio 246

Non se ne faceva cenno da troppi episodi, ma a quanto pare la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations non si è scordata del Karma. Nel promo della prossima puntata, furioso per quanto accaduto a Kagura, il figlio del Settimo Hokage scatena il potere del sigillo ricevuto in "dono" da Momoshiki Otsutsuki.

Se il manga è nel pieno della prossima battaglia, l'anime ha preso una strada differente che ha portato i ninja del Team 7 nel Villaggio della Nebbia. Minacciato dall'invasione dei pirati del Clan Funato, il Paese dell'Acqua deve reagire a una crisi senza precedenti.

In una pagina promozionale presente sull'ultimo numero della rivista giapponese V-Jump, si fa cenno al ritorno del Karma. In Boruto 245 arriva la fine dei giochi per Kagura, che viene ferito a morte dall'attacco di Funamushi, comandante delle truppe nemiche. Nella preview di Boruto 246, alla vista dell'amico trafitto in pieno petto da una lama, il biondo protagonista freme dalla rabbia.

Fuori controllo, Boruto libererà il potere del Karma. Al momento, non è però ancora chiaro se la risonanza con Kawaki gli permetterà di gestire il sigillo, oppure se Momoshiki riuscirà a impadronirsi del corpo di Boruto come fece durante la battaglia con Isshiki. Se questo dovesse essere il caso, vorrebbe dire che le medicine di Amado non hanno avuto effetto e che il figlio dell'Hokage è un pericolo incontrallabile per tutta Konoha.