Boruto: com'è andata la proposta di matrimonio tra Sasuke e Sakura?

La relazione amorosa tra Sasuke e Sakura è stata una delle più complesse e tartassate dell'opera di Masashi Kishimoto, ma in Boruto: Naruto Next Generations i due ninja di Konoha sono finalmente felici con una bambina al fianco. Ma esattamente, cosa sappiamo del matrimonio tra i due shinobi del Team 7?

In Naruto Shippuden abbiamo potuto partecipare virtualmente al matrimonio in grande stile tra Naruto e Hinata. Di quello dell'Uchiha, però, non sappiamo granché. Chi tra Sasuke e Sakura ha fatto la fatidica domanda? In Boruto Sasuke è un padre migliore di Naruto, ma è anche uno sposo più capace?

Nel corso dell'Anime Japan 2022, i doppiatori originali di Naruto e Sasuke, Junko Takeuchi e Noriaki Sugiyama, hanno colto l'occasione per parlare del matrimonio dei genitori di Sarada Uchiha, una scena che nemmeno gli anime original ci hanno mai mostrato.

Anche Takeuchi ha rivelato che avrebbe voluto assistere alla scena, come tutti i fan del resto. La voce di Naruto è però sicuro di una cosa. Sasuke si sarebbe proposto non mettendosi in ginocchio come da tradizione, ma con il colpetto in fronte ereditato da suo fratello Itachi. Il doppiatore è sicuro che se Kishimoto decidesse di scrivere un romanzo su questo evento, sarebbe sicuramente bellissimo. Sakura ha sfidato Hinata per il titolo di preferita dei fan.

Sulla scia del collega, Sugiyama ha poi spiegato l'evoluzione del rapporto tra i due. Inizialmente, Sasuke vedeva Sakura come una delle tante ragazzine che sbavavano per lui. In seguito, però, il carattere di Sakura è maturato e Sasuke finalmente l'ha riconosciuta. Nonostante ciò, l'Uchiha è un personaggio che non voleva nessuno attorno, e anche nei suoi momenti più vulnerabili si comportava come se nessuno dovesse preoccuparsi per lui. Sakura non ha mai mollato, facendo infine trionfare l'amore.