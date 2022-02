Boruto: i prossimi sviluppi dell'anime nello spot promozionale del nuovo arco narrativo

Nell'industria dell'animazione giapponese seriale accade spesso che gli autori e i registi vogliano esplorare e approfondire eventi, relazioni e personaggi a volte del tutto assenti nella controparte cartacea, e Boruto ne è un chiaro esempio, considerando che da qualche episodio si è tornati ad una produzione completamente originale.

Attualmente infatti il ninja di Konoha, al fianco dei suoi compagni del Team 7, e del gruppo di Kagura del Villaggio della Nebbia, si trovano impegnati in una missione per salvare gli abitanti dell'isola di Dotou, invasa dai pirati, che stanno occupando tutto il Paese dell'Acqua. Grazie a contatti interni e stando a quanto mostrato nella preview dell'episodio 236 i protagonisti potrebbero effettivamente farcela, ma si ritroveranno coinvolti in due missioni distinte.

Mentre Boruto e Kawaki dovranno entrare in una misteriosa fortezza apparsa sulla superficie del mare, Sarada e Mitsuki si occuperanno di salvare gli innocenti trattenuti sull'isola. Questa serie di eventi da inizio a quella sequenza di episodi filler anticipata dall'autore Honda Masaya e che in Giappone è stata mostrata col breve spot che potete vedere in fondo alla pagina.

Sono diversi gli elementi introdotti nel video, dal viaggio verso il Paese dell'Acqua, già visto nei precedenti episodi, fino a battaglie con avversari non ancora apparsi, in cui sia Sarada, da poco diventata Chunin, sia Kawaki avranno l'opportunità di mostrare le loro capacità combattive. Sembra quindi che prima di tornare a seguire gli sviluppi del manga bisognerà attendere diverse puntate.