Boruto: il prossimo antagonista possiede una potenza fuori dal comune

Nonostante la minaccia degli Otsutsuki sia stata apparentemente debellata, il futuro del Villaggio della Foglia nasconde ancora brutte sorprese. Con i poteri di Naruto e Sasuke ormai dimezzati, a proteggere Konoha ci dovrà pensare la nuova generazione di shinobi. Ma il prossimo antagonista di Boruto: Naruto Next Generations è brutale.

In seguito allo scontro con Isshiki Otsutsuki, sia Naruto che Sasuke hanno subito conseguenze pesantissime. L'Hokage ha perduto, forse per sempre, la Volpe a Nove Code, mentre l'Uchiha è stato privato del suo Rinnegan. Konoha non è più al sicuro come una volta.

Nel capitolo 56 di Boruto, il protagonista è determinato a diventare ancora più forte, così da avere il potere necessario per proteggere la sua famiglia e il villaggio intero. Ma con Kara che sembra essere stata debellata, quale sarà la prossima minaccia?

A suggerire al Settimo Hokage chi potrebbe attaccare il villaggio è Amado, il quale rivela che Code è ora in missione per vendicarsi della morte del suo maestro. Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki e i traditori Interni di Kara sono in serio pericolo.

"La reazione che ha avuto luogo nel corpo di Code è particolarmente sbalorditiva. Le sue capacità di combattimento hanno superato persino Jigen", osserva lo scienziato. "Il corpo di ogni membro di Kara è stato rimodellato per rafforzarlo, ma nel caso di Code è l'esatto opposto. (Jigen) Ha fatto mettere dei limitatori per controllare la sua formidabile forza".



Se l'ultimo Interno di Kara riuscisse a rimuovere tali limitatori, per il Villaggio della Foglia sarebbe in grave pericolo. Tuttavia, l'unico in grado di rimuovere i freni di Code è proprio Amado. Lo scienziato cambierà nuovamente fronte o verrà rapito e costretto in qualche modo a rimuovere i limitatori?

Nel frattempo, ecco cosa potrebbe accadere in Boruto capitolo 57. Nella novel Naruto: Shikamaru's Story, l'alleanza ninja ha vacillato.