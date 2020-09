Boruto: il protagonista si farà addestrare da un ex insegnante di suo padre?

Se Naruto è diventato il ninja che conosciamo non è solo grazie alla sua abilità, ma anche grazie al supporto che ha avuto dai suoi maestri. In Boruto: Naruto Next Generations suo figlio ripercorrerà la sua strada?

Iruka prima, Kakashi poi e infine Jiraiya. Questi sono stati i tre maestri che hanno instradato Naruto verso la via del bene. Il Settimo Hokage ha potuto attingere dalle tecniche e dai consigli dettati da queste tre straordinarie e fondamentali figure. In Boruto: Naruto Next Generations sembra che il protagonista si stia per rivolgere proprio a uno degli insegnati di suo padre.

Kakashi è uno dei più potenti ninja della Foglia, nonché Sesto Hokage di Konoha, e in passato ha diretto il Team 7 composto da Naruto, Sasuke e Sakura. Boruto potrebbe rivolgersi a lui per diventare il ninja dei suoi sogni.

I dettagli di questa clamorosa anticipazione sono stati condivisi su Twitter da rocha_luana. Secondo quanto riportato, dopo l'umiliante sconfitta subita dall'Organizzazione Kara negli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, il protagonista cercherà l'aiuto dell'ex Hogake.

Kakashi sarebbe la figura perfetta per Boruto, ma il ninja copiatore della Foglia non è esattamente il più dedito a questo tipo di lavoro. Se il giovane shinobi intende farsi addestrare da lui, avrà certamente un gran da fare.