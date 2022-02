Boruto: il protagonista diventa adulto nell'illustrazione di un animatore

Così come l'opera cardine di Masashi Kishimoto ha mostrato Naruto in diverse fasi della sua crescita, da neonato a padre di famiglia, molto probabilmente anche Boruto: Next Generations sarà contraddistinto dallo stesso processo. Ma come potrebbe apparire il protagonista in età adulta?

Attualmente, il protagonista di Boruto ha all'incirca 13 anni, per cui è ancora poco più di un bambino. Tuttavia, abbiamo già potuto ammirare il suo character design in età adolescenziale grazie al flash forward iniziale, in cui lo vediamo più maturo e con una cicatrice sull'occhio. E in età adulta?

A immaginare un Boruto ormai adulto, è Vinicius Dias, un animatore della serie animata che ha prestato i propri servizi per la realizzazione della decima opening e per diversi episodi. Nell'immaginazione dell'artista, Boruto è ancora ampiamente riconoscibile per via del suo ciuffo, che però è ora più lungo e folto. La sua capigliatura, che nella parte frontale tende verso il basso, mentre in quella posteriore si divide in diverse ciocche spigolose, sembra ricordare per certi versi quella del suo maestro Sasuke Uchiha.

Il figlio del Settimo Hokage indossa una mantella, e ovviamente ha un occhio ferito. L'espressione del suo volto, non lascia presagire nulla di buono. L'era degli shinobi è infatti giunta al termine. Ecco, invece, come i fan di Boruto hanno immaginato Sarada adulta.