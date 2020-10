Boruto: il protagonista apprenderà l'Elettricità Viola di Kakashi?

Dopo la cocente delusione per la netta sconfitta contro Victor e Deepa dell'Organizzazione Kara, Boruto e Sarada decidono di addestrarsi intensamente per cercare una prossima rivincita. Nella promo del nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations possiamo osservare il ritorno del maestro Kakashi.

Mentre le condizioni di Mitsuki sono ancora preoccupanti, Boruto e Sarada decidono di continuare i propri allenamenti rivolgendosi rispettivamente a Kakashi e Sasuke. Come trapelato dalle anteprime dei prossimi quattro episodi di Boruto: Naruto Next Generations, questa sessione di addestramento porterà entrambi i ninja a compiere un notevole balzo in avanti.

Conosciuto come "Il ninja copiatore", grazie allo Sharingan Kakashi Hatake è stato in grado di apprendere numerosi ninjutsu. Specializzato nell'arte elettrica, e in particolare nel Chidori (Mille Falchi nella localizzazione italiana), il Sesto Hokage intende insegnare una delle sue più potenti mosse a Boruto.



In uno screenshot dell'episodio 168 di Boruto: Naruto Next Generations, pubblicato in rete dall'utente Twitter @Abdul_S17, Kakashi mostra a Boruto l'Elettricità Viola, tecnica con cui l'ex Hokage sostituì il Chidori. Il figlio di Naruto è già capace di utilizzare il Rasengan e con questa nuova mossa a disposizione potrebbe tranquillamente fronteggiare l'Organizzazione Kara. Nel mentre, aiutata da suo padre Sarada si sta specializzando nella tecnica cardine del Clan Uchiha. A breve, in Boruto: Naruto Next Generations vedremo uno Sharingan perfezionato.