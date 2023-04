Boruto: il protagonista biondo disegnato in 12 stili, eccolo in ONE PIECE e Dragon Ball

Masashi Kishimoto è stato il primo mangaka a disegnare Boruto Uzumaki, il giovane protagonista biondo di Boruto: Naruto Next Generations ma che è dapprima apparso nel capitolo finale di Naruto, l'opera magna del mangaka. In questi anni, tuttavia, Kishimoto ha appeso il pennino al chiodo per dedicarsi soltanto alla sceneggiatura.

E così le redini del reparto artistico sono state prese da Mikio Ikemoto, assistente di lunga data di Kishimoto e che ha quindi uno stile di disegno simile a quello del sensei, anche se comunque con diversi tratti che differiscono. Così, in questi anni, Boruto: Naruto Next Generations è andato avanti con questo stile artistico. E se invece venisse modificato, allineandolo a quello di artisti famosi e riconoscibili per il loro tratto a livello mondiale, come ad esempio ONE PIECE e Dragon Ball?

Questo è stato l'esperimento portato avanti da Kaminari Project, un illustratore e fan di anime e manga che ha deciso di portare la sua versione di Boruto realizzato in ben 12 stili diversi, seguendo la scia di alcuni creator. E dalle prime caselle si nota subito il tratto di alcuni mangaka famosi, come lo sono Eiichiro Oda e Akira Toriyama, che seguono quello originale di Boruto. C'è poi quello di Ken Wakui, autore di Tokyo Revengers, a chiudere la prima fila.

Ci sono poi Tite Kubo (Bleach) e Gege Akutami (Jujutsu Kaisen), seguiti da un Boruto versione Tanjiro di Demon Slayer e un Boruto iscritto alla Yuei di My Hero Academia. Infine, l'ultimo rigo è dedicato allo stile di Nakaba Suzuki (The Seven Deadly Sins), Hajime Isayama (L'Attacco dei Giganti), Hirohiko Araki (Le Bizzarre Avventure di Jojo) e ONE (Mob Psycho 100, web comic di One-Punch Man). E a voi, di questi 12, quale stile di Boruto piace di più?



Ecco invece Naruto e Sasuke nello stile di Ikemoto.