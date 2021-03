Boruto: in che modo il protagonista e Kawaki sono legati?

Dopo una lunga attesa finalmente l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto Kawaki, personaggio che si rivelerà fondamentale per il futuro della serie. Sin dal loro primo incontro, il figlio del Settimo Hokage e il Recipiente sono stati attratti l'uno all'altro come da una strana risonanza; cosa si cela dietro questo dettaglio?

Immediatamente dopo l'incontro con il Team 7 guidato da Konohamaru, Kawaki è stato attaccato da un mostruoso Esterno dell'Organizzazione Kara, un tale di nome Garo che pare essere intenzionato a vendicarsi per un vecchio episodio. Dopo un breve flashback sul suo passato, per liberarsi dell'avversario Kawaki attiva il Karma, evento dell'ultima puntata di Boruto che ha spopolato su YouTube.

A grande sorpresa, dunque, Kawaki possiede lo stesso misterioso sigillo che Momoshiki Otsutsuki applicò sul palmo della mano di Boruto. Questa strana somiglianza sembra aver creato una sorta di risonanza tra i due ragazzi, che sono stati attratti reciprocamente sin dal momento del loro incontro.

L'ingresso in campo di Kawaki e il suo legame con il protagonista sarà di vitale importanza per il prosieguo dell'opera. Difatti, nel flash forward iniziale vediamo i due darsi battaglia in un Villaggio della Foglia ormai completamente distrutto. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul loro legame, Konohamaru sembra aver fallito con gli insegnamenti di Naruto in Boruto.