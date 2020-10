Boruto: un protagonista sta per fare il suo ritorno nella serie animata

Boruto: Naruto Next Generations ci ha permesso di ammirare delle versioni ormai cresciute dei protagonisti di Naruto. Ma uno dei vecchi protagonisti, rimasto nell'ombra finora, sembra stia per fare il suo clamoroso ritorno.

Nel nuovo arco narrativo della serie animata, Boruto Uzumaki si sta sottoponendo a un duro allenamento sotto la guida del Sesto Hokage Kakashi Hatake. Il giovane ninja sta cercando di affinare la sua abilità con il Rasengan, cercando al contempo di crearne una versione inedita e più potente. Grazie al contributo del suo nuovo maestro, pare che Boruto utilizzerà le tecniche del fulmine viola. Ma nel promo dell'episodio 170 della serie animata, un vecchio protagonista appare misteriosamente.

Intitolato "A New Rasengan", il nuovo episodio dell'anime metterà in scena il ritorno di Ibiki Morino, il quale si incontra con Kakashi e Boruto. Per chi non dovesse conoscerlo, Ibiki è uno shinobi di Konoha specializzato negli interrogatori e nella tortura. Il misterioso e inquietante ninja della foglia indossa una bandana per coprire le numerose cicatrici presenti in testa e sul volto. A cosa si deve il suo ritorno? Molto probabilmente Ibiki possiede nuove informazioni sull'Organizzazione Kara, grazie alle quali Boruto potrà finalmente sconfiggere Deepa. Ma nel frattempo, in Boruto: Naruto Next Generations anche Sarada e Sasuke procedono con gli allenamenti.