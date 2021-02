Boruto: il protagonista tornerà ad usare strumenti ninja in battaglia

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha messo il Team 7 difronte ad un temibile nemico abile nell'utilizzo di strumenti scientifici ninja e per affrontarlo il figlio dell'Hokage è anch'egli nuovamente pronto ad usare diversi dispositivi. Ecco quali.

Negli ultimi episodi, Boruto ed i propri compagni sono stati mandati in missione alla ricerca di Konohamaru di cui si erano perse le tracce. Una volta trovato però il gruppo è stato attaccato da un nemico inaspettato, ovvero Ao. Il ninja del Villaggio della Nebbia si è infatti rivelato un traditore ingaggiato dall'Organizzazione Kara per evitare che nessuno si avvicini all'area in cui è precipitato il velivolo sulla quale l'amico di Naruto era stato mandato ad indagare.

Il temibile nemico è stato causa della morte di Mugino, anch'egli in missione con Konohamaru e, durante lo scontro avvenuto nell'ultima puntata di Boruto, ha sfoderato il più mortale dei suoi strumenti scientifici ninja. Ciò ha convinto il figlio di Naruto a riconsiderare queste particolari armi shinobi decidendo di avere fiducia nell'utilizzo delle stesse per mostrare a tutti che i risultati a cui portano dipende dal modo in cui le si utilizza.

Al contrario di Ao che ha sfruttato gli strumenti scientifici ninja per portare morte, il protagonista è intenzionato ad utilizzarli per il bene delle persone. Con questo pensiero in mente il ragazzo indossa quindi il guanto che permette di generare un'Absorb Sphere, tramite la quale è possibile risucchiare le tecniche dell'avversario, ed in seguito sfodera anche quella che sembra una spada laser alimentata dal chakra. Purtroppo però quest'ultima arma è ancora un prototipo e, pur essendo molto potente, consuma in breve tempo tutte le energie di Boruto.

