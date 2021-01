Boruto: i protagonisti dell'opera danno il benvenuto all'anno nuovo in quese illustrazioni

Con l'imminente arrivo del prossimo arco narrativo, per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations il 2021 sarà decisamente importante. La nuova saga di Boruto tornerà ad adattare gli eventi del manga e vedrà il debutto di Kawaki e dei membri della pericolosa Organizzazione Kara.

Per dare il benvenuto al nuovo anno nella maniera migliore, le famiglie Uchiha e Uzumaki si sono messe in posa in queste fantastiche cartoline celebrative. Condivise su Twitter dall'utente @Abdul_S17, le immagini vedono i protagonisti dell'opera indossare gli abiti tradizionali giapponesi e chinarsi speranzosi al 2021.

Una terza cartolina è incentrata su Orochimaru e il suo Clan. Mentre Karin e Suigetsu come al solito discutono, Mitsuki, Log e il Sannin celebrano l'"Anno del Bue" indossando un esilarante costume da bovino. Voi cosa ne pensate di queste tre cartoline e qual è la vostra famiglia preferita?

A questo nuovo anno toccherà l'arduo compito di sancire il successo o l'insuccesso dell'opera. Mentre sulle pagine del manga i ninja di Konoha hanno appena terminato una delle battaglie più dure di sempre, l'anime si appresta a entrare nel suo "clou". L'oscuro passato di Mugino ha riportato in vita uno degli Hokage in Boruto. Scopriamo il motivo per cui il regalo di Himawari è così importante per Boruto.