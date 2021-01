Boruto: una protesi preannuncia l'inizio della nuova saga

Nell'anime Boruto: Naruto Next Generations sta per avere inizio l'atteso arco narrativo che presenterà agli spettatori il misterioso Kawaki. In preparazione a ciò, nell'ultimo episodio è stata messa a disposizione dell'Hokage una nuova protesi. Entriamo più nel dettaglio.

L'inizio della nuova saga del Vessel è ormai alle porte, prima di fare la conoscenza con nuovi personaggi però abbiamo la possibilità di osservare la protesi prodotta da Katasuke per Naruto. Seppur non sembri nulla di particolare, il nuovo dispositivo, visibile nel Tweet al termine di questa news, sembra che in futuro avrà un ruolo molto più importante di quanto attualmente possano immaginare i fan dell'anime.

Inizialmente, durante la battaglia contro Momoshiki Otsutsuki, Katasuke si trovava sotto l'effetto di un'Arte Illusoria. Per questo motivo viene rivelato che in seguito, il membro della Divisione Scientifica Armi Ninja, è stato costantemente tenuto sotto controllo per prevenire qualunque effetto residuo della tecnica. Durante questo tempo l'uomo, stressato per il fatto che le proprie conoscenze siano finite nelle mani di ignoti, ha continuato a lavorare su una nuova arma.

Attualmente Naruto sembra essere in attesa di provare il dispositivo durante gli allenamenti col proprio figlio. Saremo quindi forse in grado di scoprire le potenzialità del nuovo braccio.

Infine ricordo che nei recenti episodi di Boruto è stato svelato il passato di Mugino, inoltre riporto una news che presenta alcune illustrazioni in cui i personaggi di Boruto danno il benvenuto al nuovo anno.