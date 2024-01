Boruto, qual è il legame tra Mitsuki e Orochimaru?

L’evoluzione della trama di Boruto e del sequel ambientato circa tre anni dopo lo scioccante finale, hanno finito per rendere Mitsuki un personaggio marginale, sebbene inizialmente fosse uno dei tre protagonisti con Sarada e Boruto. Ciò che rende interessante Mitsuki è però il mistero che aleggia sul suo complicato rapporto col padre Orochimaru.

Il leggendario Sannin della Foglia ha ricoperto spesso il ruolo di antagonista, soprattutto nella prima parte dell’opera, dove si è macchiato dell’omicidio del Terzo Hokage, ma dopo la guerra finisce per ricevere perdono da Konoha e di proseguire la sua esistenza in tranquillità, guidando ricerche e rifondando il villaggio del Suono. Da tali ricerche è nato Mitsuki, uno dei suoi cloni migliori, al quale però inizialmente il Sannin non rivolge particolari attenzioni.

Mitsuki, però, farà ricredere il padre mostrando prima di tutto una personalità più marcata rispetto agli altri cloni, e quindi un’indipendenza decisionale, e poi di saper padroneggiare la modalità eremitica. Osservando da vicino la crescita di Mitsuki, Orochimaru notò anche il suo desiderio di instaurare legami con altri ninja suoi coetanei, ma continuò a studiarlo come fosse un esperimento, non dalla prospettiva di un padre affettuoso.

Tuttavia, Orochimaru ha dimostrato interesse anche per altri aspetti della vita di Mitsuki presentandosi spesso alle riunioni con gli insegnanti per l’andamento scolastico del ragazzo, arrivando infine a provare un forte legame con lui, standogli vicino dopo le devastanti conseguenze dell’eccessivo utilizzo della Modalità Eremitica che ne stavano deteriorando il corpo.

In sostanza, la relazione tra Orochimaru e il suo clone migliore, ha dimostrato come anche colui che un tempo fu il peggior nemico di Konoha può rivelarsi un padre attento, anche se parte di queste dimostrazioni di affetto potrebbero essere legate alla sua curiosità scientifica.

Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire chi è il più potente tra i Sannin, e agli aggiornamenti sulla seconda parte dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations.