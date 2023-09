Boruto: qual è l'obiettivo di Kawaki in Two Blue Vortex?

La minaccia degli Otsutsuki è tornata a colpire il mondo ninja nel sequel di Naruto. Gli esseri alieni sono infine stati sconfitti, non senza sacrifici, ma tracce di Isshiki e Momoshiki sono rimaste nei loro ricettacoli, Boruto e Kawaki. Il primo tra i due ragazzi, in particolare, è ormai quasi completamente un Otsutsuki.

Kawaki viene presentato sin da subito ai lettori come un ragazzo dal carattere difficile, aggressivo e senza fiducia nei confronti altrui a causa del suo turbolento passato e del trattamento a lui riserbato da Jigen. Grazie alla custodia del Settimo Hokage, tuttavia, Kawaki sembrava stare intraprendendo un percorso di cambiamento, che peraltro lo stava portando a stringere un legame con gli altri ragazzi di Konoha, in particolare con Boruto, che chiamava fratello.

Kawaki era riuscito anche a liberarsi del Karma di Isshiki, ma la paura nei confronti degli Otsutsuki si è rivelata troppo grande per lui. Kawaki non è riuscito ad accettare Boruto, che al contrario entrava sempre più a stretto contatto con Momoshiki. Infine, per cercare di preservare la vita del suo amato Hokage, ha scelto la strada più buia.

Kawaki non solo si era macchiato dell'omicidio di Boruto, poi tornato miracolosamente in vita, ma è addirittura arrivato a relegare Naruto e Hinata in un'altra dimensione e a cambiare il corso della storia forzando Eida a utilizzare il suo potere divino. Agli occhi di tutti è diventato il figlio di Naruto Uzumaki, ma in realtà Kawaki è a tutti gli effetti il villain della storia di Boruto.

In Boruto: Two Blue Vortex l'obiettivo di Kawaki è quello di uccidere colui che un tempo chiamava fratello così da eradicare la minaccia degli Otsutsuki. Solamente una volta completato questo suo scopo permetterà a Naruto di risvegliarsi.