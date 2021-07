Boruto: qual è lo scopo dell'Organizzazione Kara? Il terrificante obiettivo di Jigen

Finalmente, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha gettato luce sull'obiettivo dell'Organizzazione Kara. Ecco cosa si nasconde dietro al Sigillo Karma e alle mosse compiute da Jigen.

Durante lo scontro con Naruto e Sasuke, Jigen ha dimostrato tutta la sua potenza sottomettendo i due shinobi di Konoha. Le sue abilità non sembrano per nulla legate a quelle di un comune ninja, bensì piuttosto a quelle degli esseri celesti del Clan Otsutsuki. Chi è davvero Jigen, qual è il suo obiettivo e cosa nasconde? Un indizio ci viene fornito da lui stesso al termine del combattimento.

Tornato alla base dell'Organizzazione Kara, il leader si sottopone alle cure di Amado. Per tenere testa alla coppia della Foglia, Jigen ha infatti esaurito completamente il suo chakra e per ristabilirlo completamente ci vorranno circa dieci giorni, un lasso di tempo che concede una tregua a Konoha. Tuttavia, l'antagonista non pare assolutamente preoccupato; ora che sia Naruto che Sasuke sono fuori dai giochi, a suo dire il Villaggio della Foglia è indifeso. Tornare in possesso del prezioso Recipiente non è un compito urgente.

Parlando di Kawaki, Jigen afferma che il suo Karma sta crescendo a una velocità straordinaria e che da un momento all'altro potrebbe risvegliarsi come un Otsutsuki. Dunque, il legame tra il misterioso sigillo, impresso anche su Boruto, e gli Otsutsuki è stato finalmente confermato.

In futuro, a causa del Karma, sia Boruto che Kawaki diventeranno degli Otsutsuki potentissimi e sul pianeta crescerà un enorme albero divino, così tanto da spazzare via qualsiasi forma vivente. Infine, Jigen afferma che il suo è "solo un corpo temporaneo". Prenderà possesso di quello di Kawaki?

Ecco le nuove opening ed ending di Boruto. Nel frattempo, scopriamo l'anteprima di Boruto 207.