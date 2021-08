Boruto, qual è al momento la tecnica più forte del mondo dei ninja?

Masashi Kishimoto ha creato un mondo estremamente variegato, con clan che hanno sviluppato le proprie tecniche speciali e paesi che hanno una particolare predilezione per una certa trasmutazione del chakra. Per questo ogni ninja di Boruto: Naruto Next Generations ha a disposizione un ventaglio di tecniche unico e importante.

Ma qual è attualmente la tecnica ninja più forte di Boruto: Naruto Next Generations? Prendiamo in considerazione quelle apparse in Naruto e Boruto, con quest'ultimo comprendendo anche il capitolo 60 recentemente pubblicato su MangaPlus.

La tecnica più forte del mondo di Naruto è indubbiamente lo Tsukuyomi Infinito, in grado di intrappolare in un'illusione eterna tutti i ninja del mondo. Attuarla però è estremamente difficile, se non quasi impossibile e, almeno per il momento, non ci sono le condizioni per attivarla. Lo stesso vale per altre tecniche potentissime come il Kotoamatsukami di Shisui, il Chibaku Tensei del Rinnegan che Sasuke ha perso e l'Amenominaka di Kaguya Otsutsuki, sigillata. Anche tutte le tecniche più potenti di Naruto come le varianti del Rasengan utilizzate con il chakra della Volpe vanno escluse, vista la perdita di quest'ultima.

Escluse quindi queste, qual è la tecnica più forte attualmente utilizzabile in Boruto? Non sappiamo se Rock Lee sia in grado di aprire tutte e otto le porte del chakra, perché in quel caso il titolo andrebbe alla Farfalla della Notte che mise in crisi anche Madara Uchiha. Altrimenti, il titolo spetterebbe probabilmente a una tra l'Izanagi e l'Izanami, le tecniche segrete attivabili grazie allo Sharingan.