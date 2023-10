Boruto, quando esce la parte 2 dell'anime? Le ipotesi sul ritorno

Mentre i lettori godono della serializzazione di Boruto: Two Blue Vortex, la serie manga sequel di Masashi Kishimoto ambientata nel time-skip, per quanto riguarda l'adattamento di Studio Pierrot ancora non si hanno novità. Quando uscirà la parte 2 dell'anime di Boruto?

Prima di analizzare lo status dei lavori dell'anime occorre fare un punto della situazione facendo un passo all'indietro. Tornati a fine marzo 2023 l'anime di Boruto: Naruto Next Generations veniva sospeso con la trasmissione dell'episodio 293. Le cause di questo stop sono chiare e precise. Studio Pierrot non ha potuto proseguire con la trasposizione su schermo a causa di mancanza di contenuti. In quel preciso momento, infatti, l'anime era vicinissimo al manga e per non creare ulteriori contenuti filler, già ritenuti eccessivi, lo studio d'animazione ha concluso la serie dividendola in due parti distinte.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si conclude con il protagonista principale tornato in vita grazie ai poteri del Karma e con Kawaki che promette di mettere fine alla minaccia degli Otsutsuki. Al momento, grazie anche al debutto di Boruto: Two Blue Vortex, il manga ha potuto allontanarsi dall'adattamento di Pierrot. Tuttavia, pare sia ancora troppo presto per il ritorno dell'anime.

Secondo alcuni rumor recenti, l'anime di Boruto non tornerà nemmeno nel 2024. Il motivo di questo stop prolungato è da ricondursi agli impegni dello studio d'animazione. Il produttore nipponico è al lavoro sulla terza parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, ma anche e soprattutto sugli episodi speciali del ventesimo anniversario di Naruto, anch'essi rinviati a data da destinarsi. Considerato ciò, è possibile ipotizzare che la seconda parte dell'anime di Boruto arriverà nel 2025.