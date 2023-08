Boruto, quando riprende l'anime? Tra leak e ipotesi

L'episodio 293 di Boruto: Naruto Next Generations è stato l'ultimo della serie. Si è quindi conclusa una fase durata ben sei anni, che ha visto andare in onda la serie sequel di Naruto. Il giovane Boruto Uzumaki si è ritrovato ad affrontare diverse sfide di varia natura, alcune ritenute superflue dal pubblico, altre invece molto più importanti.

Tuttavia adesso è stato il momento di mettere tutto in pausa: l'anime è andato molto avanti e i filler non bastavano più, mentre quasi tutta la storia del manga era stata adattata. Quindi, Boruto: Naruto Next Generations è in pausa da diversi mesi e non si sa ancora quando tornerà. La seconda parte continuerà molto probabilmente ad adattare ciò che stanno scrivendo Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, magari allargando queste avventure e aggiungendo qui e lì eventi filler che possano allungare l'adattamento.

Ma quando tornerà l'anime di Boruto? Si possono soltanto fare ipotesi al momento. Di sicuro, non tornerà a settembre: in quel mese, infatti, è prevista la trasmissione dello speciale dei venti anni di Naruto, con un anime composto da pochi episodi speciali che riassumono e raccontano la storia di Naruto Uzumaki. Studio Pierrot è quindi impegnato con le fasi finali di quella produzione. Ci sono alcune voci che però vorrebbero Boruto a fine 2023, quindi con un ritorno previsto per ottobre, subito dopo la fine dello special dedicato a Naruto.

Potrebbe essere possibile? Sì, tuttavia potrebbe essere uno stop troppo breve. Il manga, infatti, è andato in pausa per permettere il passaggio dalla parte 1 alla parte 2, che verrà sottotitolata Boruto: The Two Blue Vortex, e quindi non c'è stato un accumulo di capitoli sufficiente da dare abbastanza materiale alla produzione dell'anime. Molto più probabile, quindi, che Boruto torni nel 2024, magari ad aprile, in tempo per la stagione primaverile, cosa che significherebbe solo un anno di stop.