Boruto: quant'è difficile doppiare? Ecco la dura vita della voce di Naruto

Dal primissimo episodio in cui era nulla più che una peste tenuta in disparte dagli altri abitanti di Konoha, la vita di Naruto ha subito un drastico cambiamento. Crescendo, dapprima è divenuto l'eroe della Foglia e poi Hokage, realizzando il suo sogno. Ora adulto, quello che non è cambiato è il suo doppiatore, la voice actor Junko Takeuchi.

La doppiatrice giapponese Junko Takeuchi ha prestato la sua voce a Naruto sin dalla prima puntata dell'anime, quando il biondo eroe era poco più che un bambino. Adesso che in Boruto è divenuto Hokage e padre di famiglia, Takeuchi è ancora al suo fianco. Ma quanto è difficile crescere insieme a un personaggio?

Durante un'apparizione a un variety show giapponese, la voice actor ha parlato del suo viaggio in compagnia di Naruto ed è stato lì che ha ammesso che i salti temporali l'hanno messa in seria difficoltà.

"Faccio del mio meglio ogni volta. A essere onesti, Naruto aveva dodici anni quando ho iniziato a dargli la mia voce. Dopo qualche tempo, ha compiuto sedici anni e poi è diventato padre. E' cresciuto così tanto che non sono riuscita a raggiungerlo".

"Quando ho incontrato Masashi Kishimoto (autore del manga) gli ho detto di non fare questi salti e lui mi ha detto di non preoccuparmi, poiché il suo volto non sarebbe cambiato. Ma non è questo il problema!".

Con questo divertente anedotto, Takeuchi ha ammesso che avrebbe preferito che Naruto restasse sempre giovane e che adattarsi alle sue diverse età non è stato per nulla facile. Tuttavia, nonostante le difficoltà riscontrate la doppiatrice ha sempre svolto il suo lavoro in maniera egregia, entrando nella storia degli anime come voce del Settimo Hokage.

I fan stanno acclamando Sarada, ecco il suo Chidori in Boruto 207. Un evento tragico all'orizzonte nell'anteprima di Boruto 208.