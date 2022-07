Boruto: tra quei due personaggi nascerà una storia d'amore LGBT?

Mentre la battaglia tra Konoha e Kara si infiamma nuovamente, nel capitolo 69 di Boruto: Naruto Next Generations due importanti personaggi principali intrattengono una conversazione profonda ed emotiva. Dietro questo scambio di battute, si cela qualcos’altro oltre che preoccupazione e semplice amicizia?

Nel laboratorio di Amado, Shikamaru gestisce l’invasione di Code ed Eida. Inconsapevoli di quanto stia accadendo, Mitsuki e Sarada si soffermano a conversare su quanto recentemente accaduto a Boruto. I due membri del Team 7 sono sconvolti dalla morte e dalla successiva rinascita del loro compagno di squadra, ma anche fortemente mortificati per essere stati esclusi.

Mitsuki e Sarada non hanno potuto fare nulla per Boruto, e probabilmente sarebbero stati solo un intoppo se si fossero trovati sul campo di battaglia. Tuttavia, entrambi sono decisi a proteggere il loro amico e a impedire che possa accadergli un qualcosa di simile. Dalle parole pronunciate, sembra quasi che la preoccupazione di Sarada nasconde un sentimento più forte per Boruto.

Ma non è solo la giovane Uchiha a sembrare innamorata. Quando Mitsuki glielo fa notare, Sarada replica che lui non dovrebbe nemmeno farne cenno, dato che quando parla di Boruto gli si illuminano gli occhi. Sempre glaciale, Mitsuki perde la sua tipica freddezza quando si tratta del figlio dell’Hokage. Il suo sguardo e il suo viso, parlano per lui. Che Mitsuki, in qualità di esperimento di Orochimaru, sia gender-fluid? In tal caso, prossimamente potrebbe anche dichiararsi al suo amico. Scopriremo forse qualcosa in più, nei prossimi capitoli in uscita, ma nel frattempo vi lasciamo alla clip anime di Boruto 71.