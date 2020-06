Boruto: il Rasengan della famiglia Uzumaki in questa illustrazione

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations, rispetto alla controparte animata, si è concentrato moltissimo sulla trama e sul rendere la storia avvincente, non trovando molto tempo per approfondire l'aspetto più affettivo della famiglia Uzumaki, cosa che, invece, nell'anime si sono premurati di fare nelle varie puntate filler.

Anche se attualmente, soprattutto in Giappone, l'anime di Boruto non sta attraversando un periodo roseo, c'è da dire che ci ha permesso di dare uno sguardo più da vicino non solo al rapporto Boruto-Naruto, ma anche all'intero nucleo famigliare del Settimo Hokage. Addirittura ci sono state puntate che ci hanno permesso di osservare la piccola Himawari nelle vesti di Ninja, sbalordendo tutti per quanto sia simile, sotto certi punti di vista, al padre.

Proprio riguardo alla famiglia che dopo tanti sforzi Naruto è riuscito a creare con la dolce Hinata, uno degli animatori del manga, Cheng Xi Huang, autore di alcune delle animazioni più belle disegnate nella serie, ha pubblicato qualche giorno fa, su Twitter, un disegno, in bianco e nero, che ritrae la famiglia Uzumaki al completo, mentre generano un Rasengan come segno d'unione.

Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, Naruto sostiene tutta la famiglia con la sua mano, Hinata lo segue e sostiene quella di Boruto, che mantiene il Rasengan, e per finire c'è Himawari che da il suo contributo regolarizzando la forma del chakra con le mani poste su un lato.

Cosa ne pendi della dolce e carina illustrazione realizzata da Huang? Scrivilo pure qui sotto nei commenti.