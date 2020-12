Boruto: la reazione del fandom all'episodio più commovente dell'anime

Boruto: Naruto Next Generations sta raccontando la storia della prossima generazione dei ninja del Villaggio della Foglia. Tuttavia, la serie sequel non intende dimenticare i vecchi protagonisti, ormai adulti, e le vicende accadute in precedenza.

Intitolato "L'esempio paterno" e disponibile in streaming su Crunchyroll, il nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Genertations mette in mostra il processo riabilitativo di Ao. Ma oltre a questo improvviso ritorno, Konoha è impegnata con le celebrazioni dei caduti della Quarta Grande Guerra Ninja, tragica battaglia in cui numerosi shinobi dell'alleanza hanno perso la vita per fermare i piani dell'Organizzazione Alba e di Madara Uchiha.

Il triste ricordo di quello scontro è stato accolto dai fan con gran tristezza. Riversandosi sui social media, il fandom di Boruto ha espresso tutto il dolore per quegli eventi. "Pensare che un episodio del genere sia solo un filler è commovente", "L'episodio 178 di Boruto è così emozionante. Non ero pronto per guardarlo", sono alcuni dei commenti più significativi.

Inoltre, personaggio particolarmente apprezzato è stato Shikamaru. "Momenti come questi indicano il motivo per cui Skihamaru è ancora uno dei favoriti dei fan. Non vedo l'ora di vedere come Shikadai seguirà le orme di suo padre", ha affermato un fan. Avete visto la puntata? Cosa ne pensate? Nel mentre, scopriamo gli ultimi momenti di due protagonisti di Boruto.