Boruto: ecco le reazioni dei fan allo spettacolare doppio Rasengan dell'ultimo episodio

A completare la straordinaria combo di Sarada e Mugino sono entrati in azione Konohamaru e Boruto, scagliando un doppio Rasengan che ha riscosso un enorme successo tra i fan, sia per la realizzazione delle animazioni, sia per l'iconica tecnica utilizzata. In calce alla notizia potete trovare diverse reazioni che gli appassionati hanno voluto condividere sui social dopo l'intenso combattimento.

Sin dalle prime puntate di Boruto: Naruto Next Generations il giovane protagonista ha mostrato un carattere forte, deciso ad affermarsi come un abile ninja unicamente attraverso le sue capacità, e non facendo affidamento sull'importanza del padre Naruto, settimo Hokage del Villaggio della Foglia.

Great team work!

Boruto episode 164 pic.twitter.com/CVHKAXdkbw — Nano (@nadine_enidane) September 6, 2020

today's ep was so good the animation was so smooth 😍 boruto using boruto stream😋one of boruto's original jutsu pic.twitter.com/AKbC0OTyF4 — sahil ꒰๑˃͈꒳˂͈๑꒱♡ (@hatakefox) September 6, 2020

The double rasengan was sick this episode pic.twitter.com/SLd4XkLnoa — Bonamize 🌊 (@bonamize) September 6, 2020

BRO MUGINO COMING IN CLUTCH AND BORUTO AND KONOHAMARU WITH THAT DOUBLE RASENGAN FINISH! ALSO WE GOT MUSIC IN THE BORUTO ANIME LETS GOO DUDE! pic.twitter.com/e3dJyBOfX8 — 🍃 Jake Uzumaki 🍃 🔜 Orlando (@jacobhuston14) September 6, 2020

double rasengan?????? sick imagine how powerful pic.twitter.com/MzfjKdLEfB — ITOSHI RIN DAY (@schweidencult) September 6, 2020