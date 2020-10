Boruto: la redenzione di Orochimaru è davvero una buona idea?

Uno degli elementi fondamentali presente in qualsiasi shonen, è la caratterizzazione dell'antagonista principale, il quale però potrebbe subire dei cambiamenti forzati per raggiungere una redenzione e perdere quindi il suo ruolo iniziale. Questo processo sta avvenendo per Orochimaru nella serie Boruto , e potrebbe portare a sviluppi negativi.

I lettori affezionati a serie come Dragon Ball e Yu Yu Hakusho avranno già legato questo radicale cambiamento a personaggi come Vegeta e Hiei, che sono diventati effettivamente parte integrante delle storie scritte da Toriyama e Togashi, tuttavia gli autori di Boruto stanno mantenendo un approccio più marginale, tentando comunque di rendere positivo un villain che invece spiccava per la sua originalità e malvagità.

Essendo padre di uno dei compagni di Boruto, Mitsuki, il Sannin avrebbe molte occasioni per tornare, e nonostante abiti ancora all'interno di Konoha, un incredibile errore narrativo, sappiamo che la sua indole malvagia è ancora presente. Gli oscuri esperimenti condotti da Orochimaru hanno sempre rappresentato una minaccia per i ninja del Villaggio della Foglia e non solo, soprattutto per i ragazzi che sceglie come contenitori del suo spirito, per poter continuare a vivere.

Un fattore sorpresa sarebbe quello di introdurlo nella trama come apparentemente buono, per poi rivelare nuovamente la sua vera natura, ma da quanto ci sta mostrando l'anime la strada intrapresa dagli autori sembra totalmente diversa. Cosa ne pensate di questa redenzione? Accettereste di vedere un giorno Orochimaru al fianco di Naruto e Sasuke come se non fosse successo niente in passato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che nel prossimo episodio vedremo una collaborazione tra Shinki e Shikadai, e vi lasciamo ad una toccante scena della famiglia Uchiha.