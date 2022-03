Boruto: il regista Nishimura pronto ad azioni legali per stipendi non pagati da uno studio

L’industria dell’animazione giapponese è in continua espansione, ma spesso molti studi, anche piuttosto conosciuti, non riescono a sostenere né i ritmi né i costi produttivi, facendo comunque uscire serie e stagioni senza aver pagato i dipendenti. Contro questo si è espresso il regista Taiki Nishimura, conosciuto per Boruto ed Ergo Proxy.

Se da un lato infatti l’accessibilità ai contenuti è resa più semplice e diretta tramite i numerosi servizi e piattaforme di streaming, dall’altro durante la produzione animatori, artisti, designer e doppiatori subiscono un trattamento non consono ad un buon ambiente lavorativo. Molti vedono il proprio lavoro come uno sfruttamento, dopo le dichiarazioni da parte della cantante e doppiatrice Enomoto riguardo la situazione dei suoi colleghi, stavolta è intervenuto il regista Nishimura per far valere i diritti dei dipendenti.

Attualmente il regista non ha deliberatamente rivelato il nome dello studio, ma ha espressamente detto: “L’azienda che ha prodotto l’anime non ha pagato i costi di produzione, circa due anni e mezzo fa, verrà rivelata in un magazine settimanale generalista. Dopo essermi consultato con avvocati e altri, avvieremo procedimenti penali” ha commentato così Nishimura prima di discutere della vendita dei DVD della produzione in questione, distribuiti senza aver pagato la realizzazione.

Un precedente gravissimo, reso ancora più problematico da un’ulteriore asserzione di Nishimura: “Voglio fare del mio meglio per aiutare l’industria a liberarsi dei soprusi di cui è piena. Facendolo mi ritroverò senza lavoro. Voglio risolvere questi problemi con l’aiuto della Directors Guild of Japan”.

Sebbene non sia stato ancora confermato, le accuse di Nishimura potrebbero essere rivolte allo studio Pierrot, noto per Boruto, Bleach e Black Clover solo per fare qualche esempio. Fateci sapere cosa ne pensate di questa situazione nei commenti.