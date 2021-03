Boruto: il regista della serie commenta l'imminente saga di Kawaki

Gli ultimi eventi narrati in Boruto: Naruto Next Generations ci hanno portato a conoscere Kawaki, il ragazzo ricercato dall'Organizzazione Kara in possesso, come il protagonista, dell'energia Karma. Presto il ninja diventerà il personaggio principale di una nuova parte della storia.

Nei recenti episodi abbiamo assistito al primo incontro tra Boruto e Kawaki, successivamente quest'ultimo prese parte ad uno spettacolare scontro con l'esterno di Kara Garo eliminandolo senza pietà. Rimasto privo di energie il giovane venne poi preso in custodia dagli shinobi del Villaggio della Foglia ed una volta giunto a Konoha venne sottoposto a diversi esami.

Mentre otteniamo nuove informazioni su Kawaki, come il suo nuovo lato mostrato nell'anime di Boruto, veniamo a conoscenza, grazie ad un poster, di alcuni dettagli riguardanti la prossima saga di Boruto che verrà trasposta. Essa sarà dedicata al ricercato di Kara ed un commento da parte del regista dell'opera ha contribuito all'eccitazione dei fan in attesa delle nuove puntate.

Masayuki Kouda ha ricordato i cinque anni passati dall'inizio della produzione della serie che ora è giunta a presentarci il personaggio di Kawaki in seguito ha fatto sapere di essere anch'egli in trepidante attesa della messa in onda del futuro arco narrativo stuzzicando gli spettatori con alcune domande: "Qual è lo scopo di Kara? In che modo Boruto e gli altri affronteranno Jigen?".

Le questioni poste dal direttore dell'opera potrebbero essere indizi su ciò che verrà affrontato durante la nuova parte dalla stessa. Voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento qui sotto.