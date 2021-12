Boruto: la ribellione di Kawaki nell'anteprima dell'episodio 230

Al termine del secondo esame di selezione chunin, nella serie anime di Boruto: Naruto Next Generations è stato inaugurato un nuovo arco narrativo inedito in cui Kawaki ha cominciato il suo percorso per diventare ufficialmente un ninja del Villaggio della Foglia. La sua prima missione procede però tra numerose difficoltà.

Per diventare un genin di Konoha, Kawaki deve completare una semplicissima missione di Rango D. Naruto e Shikamaru, però, hanno imposto che tale missione venga completata al fianco di una squadra che non sia il Team 7, che ha già collaborato con lui in diverse occasioni. In questo modo, Kawaki potrà instaurare un rapporto di fiducia con tutti i giovani ninja della Foglia. A causa del suo carattere irrequieto e svogliato, però, il ragazzo fallisce le missioni al fianco delle prime squadre. La sua ultima possibilità è completare una missione C-Rank al fianco di Shikadai e Chocho.

Il trio ha il compito di scortare un giovane ragazzo verso il Paese del Mare Calmo: questo compito, però, presenta numerose insidie. Chocho viene ferita dall’attacco di un misterioso ninja e Mozaku perde il pacco che stava trasportando. Intuendo che questa missione sia di un rango ben più elevato di quello inizialmente previsto, Shikadai decide di fare dietrofront e tornare a Konoha, ma Mozuku si rifiuta. Il pacco che stava trasportando è di vitale importanza per la sopravvivenza di tutto il suo villaggio.

Kawaki decide così di ignorare gli ordini e di aiutare Mozuku, lanciandosi all’inseguimento del ninja responsabile del furto. Una volta individuata la sua posizione, inizia un’ardua sfida. Riuscirà Kawaki a proteggere Mozuku, sconfiggere l’antagonista, e riportare il prezioso pacco al villaggio?

Vi ricordiamo che questo è l’ultimo episodio del 2021 di Boruto. Il prossimo arriverà, dopo una settimana di pausa, il 9 gennaio 2022.