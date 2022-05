Boruto: ricatti, sacrifici e risvegli nel capitolo 70, ora su Manga Plus

La minaccia rappresentata da Code e Ada si è concretizzata nel corso degli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, arrivando persino all'interno delle mura del Villaggio della Foglia. Vediamo quindi come i protagonisti hanno agito nel capitolo 70, disponibile sul sito e sull’applicazione di Manga Plus.

Intitolato “Dal profondo del mio cuore”, il nuovo appuntamento col manga si apre riprendendo lo scambio di battute tra Shikamaru e Ada, iniziato nelle ultime tavole del capitolo 69. Il consigliere dell’Hokage sta infatti cercando di far passare Ada dalla parte di Konoha, promettendole un incontro con Kawaki. Mentre Code tiene fermo Amado, Shikamaru nota una particolarità nell’occhio sinistro della ragazza.

Intanto Naruto arriva alla porta del laboratorio ma non riesce ad accedere. Grazie al legame telepatico permesso dalla tecnica di Ino, Shikamaru avverte l’Hokage di star cercando di tenerlo lontano dai nemici. Naruto viene raggiunto da Boruto e Sasuke, e nonostante le accortezze e le misure di sicurezza prese da Shikamaru, Ada riesce a vedere chi si trova oltre la porta e a comprendere la situazione.

Al consigliere ci vogliono pochi secondi per capire che Ada è in possesso del Senringan. Una breve parentesi porta i lettori nell’infermeria, dove Kawaki sta parlando con Sumire riguardo l’importanza dei poteri del Karma, che gli hanno permesso di salvare l’Hokage. Tornando nel laboratorio, Code continua ad esercitare pressione ad Amado per farsi restaurare il Karma.

Quando Ada rivela a Code che Kawaki sta per arrivare, l’ex membro della Kara sembra preoccupato, e mentre Amado e Shikamaru iniziano a discutere telepaticamente, genera un portale e decide di portare lo scienziato con sé. In un disperato tentativo di fermarli, Nara utilizza una delle sue tecniche, e Ada chiama in suo aiuto Delta, ormai totalmente infatuata di lei. Per evitare l’attacco di Delta, Shikamaru disattiva la tecnica e i tre entrano nel portale.

Kawaki arriva proprio mentre Code sta attraversando il portale, e la scena passa all’interno del nascondiglio del ragazzo e di Ada. Dopo qualche sollecitazione Amado, rimasto sorpreso della presenza di Daemon, pronuncia un comando. Una nuvola di fumo avvolge Code per poi esplodere liberando una grande energia. Nella stessa tavola viene mostrato il nuovo design di Code, ora con i capelli verso l'alto, delle ciglia molto chiare e voluminose e un cerchio attorno agli occhi.

Il capitolo si conclude con Code, che minacciosamente si avvicina ad Amado, dicendo di essere dispiaciuto del dolore causato.