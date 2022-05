Boruto ha ricevuto il regalo più atteso: un indizio sulla fine di quel ninja della Foglia?

Nel flash forward iniziale di Boruto: Naruto Next Generations, il mondo dei ninja è ormai giunto al termine. Il più recente capitolo della serie manga sequel di Masashi Kishimoto ci avvicina a quel momento. Il regalo ricevuto dal protagonista è un indizio sull'imminente morte del suo maestro?

In Boruto 69 i ninja di Konoha vengono soggiogati da Eida, ma da un'altra parte del villaggio due protagonisti intrattengono una interessante discussione chiarificatoria.

Sin dal loro primissimo incontro, Boruto e Sasuke hanno creato un forte legame, che va aldilà di quello tra allievo e maestro. Tuttavia, la battaglia contro Isshiki Ootsutsuki sembrava aver incrinato questo rapporto, poiché a causa della rinascita di Borushiki, l'Uchiha aveva perso il suo Rinnegan. Questa incomprensione, viene risolta nel capitolo 69.

Rimasti lontani per molto tempo, quando i due si incontrano trovano modo per fare una lunga chiacchierata, suscitando sentimenti di gelosia in Sarada. Sasuke, si scusa con Boruto per non essere stato presente nel corso della battaglia contro Code, combattimento in cui il ragazzo ha perso la vita. In Boruto 69 Sasuke ammette di essere pronto a morire, ma a quel punto il biondo protagonista restituisce il coprifronte che gli era stato donato dal maestro.

Sasuke, sa quanto quel coprifronte significhi per Boruto e decide di lasciarglielo come una sorta di eredità. Ciò, però, ci spinge irrimediabilmente verso il flash forward iniziale dell'opera, in cui vediamo Boruto indossare quel coprifronte e altri oggetti del suo maestro. La morte di Sasuke sembra sempre più vicina e inevitabile.