Boruto: il ricordo di un passato lontano conquista Sasuke Uchiha

L'onnipotenza di Eida ha rivoltato il mondo di Boruto: Naruto Next Generations. Boruto Uzumaki non esiste più, al suo posto c'è Kawaki Uzumaki, sventurato figlio dell'hokage che ha visto i genitori morti per mano del suo fratello adottivo. Questo è ciò a cui crede il mondo a causa di questa transizione imprevista e improvvisa.

E così Boruto si è dovuto dare alla fuga, diventando un nuovo Sasuke, ricercato da tutti e col rischio di essere sempre catturato. Il protagonista si è trovato subito in difficoltà, contrastato da tutto il Villaggio della Foglia e soprattutto da quelli che sono stati suoi compagni fino a poco tempo prima. Eppure, il capitolo 80 di Boruto: Naruto Next Generations ha fornito una flebile speranza al protagonista.

Sasuke è intervenuto sotto richiesta della figlia Sarada, fidandosi ciecamente di lei. Così Boruto è stato salvato dall'attacco del team 10 composto da Shikadai, Inojin e Chocho. Allontanatisi, Sasuke non è ancora convinto di ciò che è successo, ma è un elemento fondamentale a portarlo a fidarsi di Boruto. Infatti, il ragazzo ha il coprifronte graffiato che fu intaccato da Naruto durante lo scontro alla Valle dell'Epilogo tanti anni prima. Eppure quel coprifronte, secondo le memorie di Sasuke, dovrebbe essere in possesso di Kawaki.

Così Sasuke decide di non fidarsi dei suoi ricordi, ma della figlia e in parte di Boruto e di ciò che avverte adesso, anche se poi l'arrivo di Eida confermerà come il mondo sia stato completamente cambiato per sempre da questo potere. Ora è il turno di Sasuke di fare da maestro a Boruto.