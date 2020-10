Boruto: un riferimento a una commovente scena di Naruto in questo gesto di Kakashi

Il ruolo da insegnante di Kakashi è stato fondamentale per la crescita di Naruto, Sasuke e Sakura. Riuscirà l'ex Hokage a replicarsi addestrando al meglio anche Boruto? Ma mentre l'allenamento procede, la nostalgia emerge con prepotenza nelle emozioni dei fan.

Kakashi Hatake è uno dei simboli del Villaggio della Foglia, e non solo per le sue incredibili tecniche. Il Sesto Hokage, con la sua filosofia criptica ma profonda, ha insegnato a Naruto i veri valori di un ninja, instradandolo verso la giusta via. Ma quando pensavamo che Kakashi fosse ormai pronto alla pensione, nel nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations il protagonista si rivolge a lui per un intenso addestramento.

Dopo essere stato brutalmente sconfitto da Deepa dell'Organizzazione Kara, Boruto ha deciso di allenarsi duramente per migliorare le proprie abilità. Questa volta, però, il giovane ninja non si è rivolto come sua consuetudine a Sasuke, ma sorprendentemente a Kakashi, ex insegnante di suo padre.



Prima di accettare, Kakashi si è preso gioco del ragazzo, il quale tuttavia ha accettato tutto quello che gli veniva proposto senza obiettare. Al termine dell'allenamento, il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations ha sviluppato un nuovo Rasengan, utile per vendicarsi di Deepa. Ma ad aver emozionato i fan non è stata questa nuova tecnica, bensì una scena già vista in precedenza.

Boruto, stremato per l'addestramento, si accascia a terra. Prima di colpire il suolo, Kakashi interviene, caricandosi il giovane ragazzo sulle spalle e riaccompagnandolo a casa. Questo evento ricorda da molto vicino ciò che accadde al termine del combattimento tra Naruto e Pain in Naruto: Shippuden. Esattamente come fatto con Boruto, allora Kakashi si caricò il suo allievo sulle spalle, dimostrandosi orgoglioso per le sue gesta; tale padre, tale figlio. Nel mentre, nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations l'allenamento di Sarada sullo Sharingan procede tra alti e bassi.