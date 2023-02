Boruto, il risveglio di un nuovo personaggio: la temibile nemica Eida fa la sua comparsa

Negli ultimi tempi, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations non si è dedicato alla storia principale, creando contenuti principalmente filler, interrotti nelle ultime settimane dalla saga di Sasuke Retsuden, che tuttavia ora si è conclusa con un grande combattimento dell'Uchiha. È tempo quindi di tornare al corso del manga.

In Boruto: Naruto Next Generations c'è stata la ripresa dei contenuti ufficiali, che hanno dato inizio alla saga di Code, il nuovo nemico che ha preso il posto di Isshiki Otsutsuki come villain principale della storia dell'anime. Ovviamente Code è in solitaria e non può farcela da solo ad affrontare Naruto, Boruto e Kawaki, quindi è stato fondamentale ottenere nuovi alleati. La scelta è ricaduta su alcuni androidi che erano stati creati tempo prima, e tra questi c'è l'affascinante Eida.

Ancora misteriosa, Eida emerge dalla sua capsula in questo video. Questa figura si presenta come una ragazza giovane ma comunque molto bella, con lunghi capelli blu con inserti rosa e degli occhi speciali, dato che la regia si sofferma molto su questo dettaglio. Non sono ancora note le sue capacità, ma considerato che Code la vuole allora sicuramente sarà molto importante per le sue strategie. Inoltre, si vede come il ragazzo tenti di attaccarla, ma non riesce a sferrare alla fine il suo colpo.

Entrambi i personaggi sono importanti per la trama poiché rappresentano una minaccia costante per i personaggi principali e costituiscono una sfida per loro. Ora che Isshiki Otsutsuki non c'è più insieme al resto di Kara, Eida e Code sono diventati immediatamente due personaggi molto importanti e interessanti di Boruto: Naruto Next Generations. Con la loro combinazione di abilità, personalità e ruolo all'interno della trama, rappresentano una sfida per i ragazzi di Konoha e sicuramente a breve entreranno in azione.