Boruto: il ritorno di uno degli alleati più fidati di Sasuke nell'episodio 172

In Naruto: Shippuden, il Team Taka era uno dei più temuti dai ninja di tutti i paesi e persino i migliori shinobi di Konoha si sono trovati in difficoltà dinanzi al loro cospetto. Nella serie sequel Boruto: Naruto Next Generations, uno dei membri della squadra ha fatto il suo ritorno dopo diverse puntate di assenza.

I membri del Team Taka erano originariamente nient'altro che un mucchio di esperimenti viventi e di ninja sottomessi a Orochimaru, il quale li aveva rinchiusi nei suoi vari nascondigli. Ma quando si resero conto che Orochimaru non era un vero leader, questi "soggetti" si unirono a Sasuke Uchiha.

Nell'opera di Masashi Kishimoto, Suigetsu, Jugo e Karin seguirono Sasuke nella sua vendetta contro Itachi e in seguito diedero filo da torcere persino a Konoha. Con l'arrivo dell'episodio 172 di Boruto: Naruto Next Generations, uno dei membri più spietati si è rimesso in azione.

Dopo aver rubato informazioni riservate dall'ufficio dell'Hokage, i ragazzi del Team 5 si recano nel laboratorio segreto di Orochimaru. Ma rendendosi conto della presenza di intrusi, Suigetsu insegue Iwabee, Denki e Metal Lee con una ferocia che non mostrava da tempo. Nel sequel di Naruto, il ninja traditore della Nebbia si era mostrato più diplomatico, nonché fedele alleato di Orochimaru scordando il passato. In quest'occasione, tuttavia, Suigetsu è tornato a mostrare il suo vero potenziale combattivo.



Nonostante il trio di genin della Foglia abbia sfruttato ogni minima occasione per indebolirlo, Suigetsu è stato in grado contrastarli senza il minimo problema. Tuttavia, quando la lotta arriva al suo apice, Orochimaru interviene per fermare e placare il suo sottoposto. Suigetsu è stranamente obbediente nei confronti di Orochimaru, ma potrebbe solamente starlo tenendo d'occhio per conto di Sasuke. Ma quanti anni ha l'Uchiha in questo sequel? Scopriamo l'età di Sasuke in Boruto. Da assassino a idolo, ecco com'è visto Orochimaru in Boruto: Naruto Next Generations.