Boruto: il ritorno di due ex antagonisti nel promo del nuovo episodio dell'anime

Negli ultimi episodi della serie animata di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto il Team 7 addestrarsi intensamente per poter sfidare nuovamente l'Organizzazione Kara. Ma i ninja di Konoha devono preoccuparsi anche del ritorno di due vecchi protagonisti; quali sono le loro intenzioni?

Il promo dell'episodio 172 dell'anime, pubblicato su Twitter dall'utente @Abdul_S17, svela il ritorno di due ex cattivi, Suigetsu e Orochimaru. Nel sequel dell'opera di Masashi Kishimoto questi due personaggi sembrano essere definitivamente essere passati dalla parte del Villaggio della Foglia, ma viste le azioni passate è ancora presto per fidarsi ciecamente di loro.

La misteriosa redenzione di Orochimaru in Boruto: Naruto Next Generations è uno dei punti più contesi della serie. I suoi crimini sono stati perdonati dal Settimo Hokage, il quale gli ha persino consentito di gestire liberamente un suo quartier generale all'interno dei confini di Konoha. Come gesto di solidarietà, il ninja leggendario ha concesso i servigi di suo figlio Mitsuki a Konoha. Suigetsu, invece, non ha costituito un serio pericolo come Orochimaru, in quanto ha solo aiutato Sasuke a raggiungere i suoi obiettivi. Ma a cosa si deve il loro ritorno?

Gli episodi di Boruto Naruto Next Generations in uscita a novembre sono classificati come dei "riempitivi", in quanto la loro trama è stata creata appositamente per la serie animata e non fa parte degli eventi del manga. I due vecchi antagonisti non hanno avuto molto spazio in questo sequel, per cui l'anime proverà a far riemergere due figure importantissime in passato. In attesa della puntata, in uscita l'11 novembre, Sarada e Sakura sono protagoniste di un incredibile scontro in Boruto: Naruto Next Generations.