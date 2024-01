Boruto, il ritorno di Kishimoto ha salvato il manga dal fallimento?

Con un esordio pazzesco, Boruto: Two Blue Vortex ha sorpassato ONE PIECE conquistando il vertice della classifica dei più letti di MangaPlus. La serie sequel di Naruto non è però sempre stata così popolare, anzi. Quando nel 2016 la serializzazione cominciò, le critiche del fandom erano feroci!

Per Boruto c'è un prima e un dopo, e non ci riferiamo solamente alla suddivisione in due parti di Boruto: Naruto Next Generations e Boruto: Two Blue Vortex. La popolarità della serie è definitivamente esplosa con questa seconda parte, ma già da prima l'opera era riuscita a sollevarsi. Il merito è da ricondursi al ritorno alla scrittura di Masashi Kishimoto, il padre creatore di questo universo narrativo.

Dal 2016 al 2020 Boruto: Naruto Next Generations è stato scritto da Ukyo Kodachi sotto la supervisione del sensei Kishimoto. Nonostante numerose scene entusiasmanti, in questo lasso di tempo il manga non ha mai rispettato il clamore che l'annuncio della serie aveva creato. Il ritmo risultava troppo lento e la caratterizzazione dei personaggi non convinceva, visto anche il paragone con l'inizio di Naruto. Tutto ciò che i fan desideravano era vedere il flash forward con cui l'opera comincia. È stato solamente il ritorno di Masashi Kishimoto a far decollare la storia di Boruto.

Da quando Kishimoto ha ripreso in mano il manga, giusto in tempo per la Baryon Mode di Naruto, la serie ha preso il volo, fino a superare qualsiasi aspettativa con i primi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex.

Si potrebbe dire che Kishimoto abbia salvato il manga dal flop, ma la consegna di testimone era già programmata. Kishimoto-sensei avrebbe ripreso in mano Boruto una volta terminato Samurai 8, progetto che però è stato chiuso anzitempo. A favore di Kodachi, inoltre, si può dire che i primi capitoli di un'opera sono quelli che introducono i protagonisti e le vicende, per cui sono sempre quelli più 'pesanti'.